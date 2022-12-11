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Принц Уильям поддержал Саутгейта, Кейна и сборную Англии после вылета с ЧМ-2022: «Мы вами гордимся»

Принц Уильям поддержал Саутгейта, Кейна и сборную Англии после вылета с ЧМ-2022: «Мы вами гордимся»

Принц Уильям поддержал сборную Англии после вылета с ЧМ-2022. В 1/4 финала англичане уступили Франции (1:2).

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