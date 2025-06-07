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Маск удалил пост о причастности Трампа к делу Эпштейна

Маск удалил пост о причастности Трампа к делу Эпштейна

www.globallookpress.com/Grzegorz Wajda/Keystone Press Agency Миллиардер Илон Маск удалил со своей страницы в социальной сети X пост, где он заявил, что президент США Дональд Трамп фигурировал в так называемых материалах дела финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного секс-торговле и преступлениях против несовершеннолетних.

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