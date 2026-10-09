Русская Семёрка
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Русская Семёрка

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Бузавы: какие донские казаки были буддистами

Если бы в 1900 году вы заехали в станицу Платовскую Сальского округа, то увидели бы обычную казачью станицу: атаман, станичное правление, те же синие шаровары с лампасами, та же служба по очереди.

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