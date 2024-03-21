Вышел трейлер новой фэнтезийной игры с бесшовным открытым миром, рейдами, пр...

Вышел трейлер новой фэнтезийной игры с бесшовным открытым миром, рейдами, прокачкой и графикой на Unreal Engine 5В рамках выставки GDC 2024 компания Kakao Games и Chrono Studio опубликовали новый трейлер Chrono Odyssey, которую разработчики смело называют «MMORPG нового поколения».
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