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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Вышел трейлер новой фэнтезийной игры с бесшовным открытым миром, рейдами, пр...

Вышел трейлер новой фэнтезийной игры с бесшовным открытым миром, рейдами, пр...

Вышел трейлер новой фэнтезийной игры с бесшовным открытым миром, рейдами, прокачкой и графикой на Unreal Engine 5В рамках выставки GDC 2024 компания Kakao Games и Chrono Studio опубликовали новый трейлер Chrono Odyssey, которую разработчики смело называют «MMORPG нового поколения».

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