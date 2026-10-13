Кубань стала лидером по бронированиям глэмпингов осенью

Краснодарский край с долей 11,9% бронирований обогнал Московскую область и Карелию по популярности загородного отдыха минувшей осенью, а средняя продолжительность таких поездок по стране выросла до 3,1 дня.
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