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Царьград

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Кубань стала лидером по бронированиям глэмпингов осенью

Кубань стала лидером по бронированиям глэмпингов осенью

Краснодарский край с долей 11,9% бронирований обогнал Московскую область и Карелию по популярности загородного отдыха минувшей осенью, а средняя продолжительность таких поездок по стране выросла до 3,1 дня.

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