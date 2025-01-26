Важная помощь от читателей «Русской весны» бойцам, освобождающим Курскую землю и Торецк (ВИДЕО)

Бойцы благодарят наших читателей за дрон Мавик-3 и Starlink, а за хвостовики и накольники —Технофронт «Русской весны» Если кто-то готов помочь, то можно приобрести и передать бойцам напрямую — связь через наш бот @rvvoenkor_bot Мы — СМИ «Русская Весна» — с 2014 г.