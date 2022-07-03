Смелость и профессионализм. В Сыктывкаре сотрудники Госавтоинспекции спасли людей из горящего дома

«В Республике Коми сотрудники отдельного батальона ДПС ОГИБДД УМВД России по городу Сыктывкару лейтенант полиции Антон Размыслов и старшина полиции Руслан Забоев проявили смелость и профессионализм при спасении граждан из горящего жилого дома.
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