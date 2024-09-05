Для писателей и читателей: в Экспоцентре стартовали две крупнейших книжных ярмарки

Триста издателей и книгораспространителей, двести авторов и более трехсот пятидесяти творческих встреч, круглых столов и мастер-классов: 37-я Московская международная и 2-я Московская международная детская книжные ярмарки работают на соседних площадках.
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