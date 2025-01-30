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Региональная Юридическая Служба

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Россия впервые окрасила пшеницу для экспорта, чтобы удовлетворить требования разных стран

Россия впервые окрасила пшеницу для экспорта, чтобы удовлетворить требования разных стран

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Россия впервые применила технологию колорирования (окрашивания) пшеницы, чтобы обеспечить экспорт зерна в государства, где предъявляются особые требования к внешнему виду продукции.

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