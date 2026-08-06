Казахстан и Китай усилят защиту авторских прав в эпоху ИИ

Представители Республиканского общественного объединения «Казахстанское авторское общество» (КазАК) провели рабочую встречу с руководством Китайского общества по авторским правам на музыкальные произведения (MCSC).
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