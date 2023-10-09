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Галкин в зоне конфликта: Стать тигром и защищать новую Родину или пресмыкаться перед старой бабушкой?

Галкин в зоне конфликта: Стать тигром и защищать новую Родину или пресмыкаться перед старой бабушкой?

Галкин в зоне конфликта: Стать тигром и защищать новую Родину или пресмыкаться перед старой бабушкой? Как «звезды», уехавшие в Израиль или получившие его гражданство, реагировали на последние события:Андрей Макаревич (иноагент) на гастролях в Германии, про Израиль, в котором он видел будущее своего сына — ни слова.

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Комментарии
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Бобкина Татьяна
Я презираю сбежавших, но злорадство это тоже не лучшая черта.Как правило, больше всего раздражают те качества, которые присущи самому.
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9 час.
Мария Беликова
У Галкина от страха  тяжелейший вариант медвежьей болезни. Сидит на горшке, не может с него встать. Алла в поиске более храброго и более молодого пидора! Этот сдулся.
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3 час.
Людмила Иванова
Галкин «молится» за Израиль? А какому Богу? У него же главный бог- деньги!
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