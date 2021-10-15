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На помощь костромским медикам придут на помощь коллеги из Ярославля

На помощь костромским медикам придут на помощь коллеги из Ярославля

Молодые медики из Ярославля будут стажироваться в больницах Костромской области, 14 октября сообщает пресс-служба администрации региона.

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