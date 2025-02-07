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Доверчивость Путина

Доверчивость Путина

 Кремлевские пропагандисты вслед за Путиным объявляют, что Москва была такой наивной-наивной девочкой, всё верила Западу, а Запад взял, да и обманул ее.

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