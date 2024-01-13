Глава общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что, по его информации, киевские власти готовят два сценария крупной антироссийской провокации с целью привлечь внимание и поддержку западных стран.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии