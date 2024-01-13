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Рогов: Украина готовит два сценария крупной антироссийской провокации

Рогов: Украина готовит два сценария крупной антироссийской провокации

Глава общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что, по его информации, киевские власти готовят два сценария крупной антироссийской провокации с целью привлечь внимание и поддержку западных стран.

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