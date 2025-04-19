Видео: в Ленобласти дорожной полиции пришлось устроить погоню со стрельбой

Лихач на «Хендай Солярис» не желал останавливаться Как сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, поздно вечером 17 апреля на первом километре автодороги «Лужицы– 1 Мая» в Кингисеппском районе Ленобласти сотрудники Госавтоинспекции пытались остановить автомобиль «Хендай Солярис», ехавший с превышением скорости.