Легенду мирового футбола позвали в РПЛ, во Франции высказались о будущем Головина. Трансферные слухи дня

Самое интересное.Чемпион мира перейдет из «Баварии» в «Динамо»?!Getty ImagesГлавный тренер московского «Динамо» Марцел Личка хочет видеть в своей команде легендарного нападающего «Баварии» Томаса Мюллера.
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