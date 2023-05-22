Власти Венгрии потребовали от Киева и Еврокомиссии объяснения ситуации с нефтепроводом «Дружба»

Венгерские власти требуют от правительства Украины и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен объяснений в связи с появившимися ранее сообщениями о возможной остановке нефтепровода "Дружба", по которому осуществляются поставки российской нефти в Венгрию и другие страны Евросоюза.