Военное обозрение

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Власти Венгрии потребовали от Киева и Еврокомиссии объяснения ситуации с нефтепроводом «Дружба»

Власти Венгрии потребовали от Киева и Еврокомиссии объяснения ситуации с нефтепроводом «Дружба»

Венгерские власти требуют от правительства Украины и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен объяснений в связи с появившимися ранее сообщениями о возможной остановке нефтепровода "Дружба", по которому осуществляются поставки российской нефти в Венгрию и другие страны Евросоюза.

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