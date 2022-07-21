Какие «новые мозги» придумают в России

Чиновникам требуется искусственный интеллект Иван Рыбин Фото: Владимир Гердо/ТАСС Разбазаривание бюджетных средств принимает какой-то феерический масштаб, аффилированные с властями структуры уже занялись «попилом» денег на искусственном интеллекте.
Чиновникам требуется искусственный интеллект Иван Рыбин Фото: Владимир Гердо/ТАСС Разбазаривание бюджетных средств принимает какой-то феерический масштаб, аффилированные с властями структуры уже занялись «попилом» денег на искусственном интеллекте.
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