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Российские миротворцы впервые отработали тактику действий «кочующего» миномета в горах Нагорного Карабаха

Российские миротворцы впервые отработали тактику действий «кочующего» миномета в горах Нагорного Карабаха

Минометчики в условиях горной местности за короткий промежуток времени поразили около 50 целей, имитирующих бронетехнику, живую силу и позиции противника на расстоянии от 500 до 2000 метров.

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