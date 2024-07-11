НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

142 подписчика

Карпукас о том, стало ли в «Локомотиве» скучно без Дзюбы: «Безусловно. Это большой лидер. Его характера, может, не хватает на поле и за его пределами»

Карпукас о том, стало ли в «Локомотиве» скучно без Дзюбы: «Безусловно. Это большой лидер. Его характера, может, не хватает на поле и за его пределами»

Нападающий ранее покинул команду и стал свободным агентом. – Без Дзюбы стало скучно? – Безусловно. Как в раздевалке, так и на поле это большой лидер.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх