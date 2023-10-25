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Китай

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Континентальная часть Китая гарантирует тайваньским соотечественникам консульскую защиту за рубежом

Пекин, 25 октября /Синьхуа/ -- Официальный представитель Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чжу Фэнлянь в среду заявила, что тайваньские соотечественники, находящиеся в затронутых палестино-израильским конфликтом районах, получат такую же консульскую защиту за рубежом, что и представители континентальной части страны.

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