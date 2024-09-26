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Samsung Galaxy S24 FE: цена и характеристики одной из самых горячих новинок осени 2024

Samsung Galaxy S24 FE: цена и характеристики одной из самых горячих новинок осени 2024

Samsung готовится официально представить свой новенький Galaxy S24 FE уже 26 сентября. Однако преждевременная утечка информации на региональном сайте Samsung США раскрыла основные характеристики и цену еще до анонса.

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