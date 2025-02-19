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Царьград

6 880 подписчиков

Рост спроса на handmade-подарки в России достиг 94% в феврале 2025 года

Рост спроса на handmade-подарки в России достиг 94% в феврале 2025 года

В феврале 2025 года в России спрос на подарки ручной работы вырос на 94%. Вязание крючком стало самым популярным направлением, за ним следуют керамика и лепка.

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