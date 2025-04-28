Куда идем – с Татьяной Троянской

Обозреватель «Петербургского дневника» – о ключевых культурных событиях на этой неделе Мастер, повлиявший на других В Пикетном зале Зимнего дворца открылась выставка «Божественный Микеланджело» и его современники» (0+).
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