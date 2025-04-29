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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Туктамышева об английском: «В первый день World Team Trophy была катастрофа – за 4 года навык разговора абсолютно забылся. В этот момент забываешь и русский, у тебя паника»

17-19 апреля в Токио проходили командные соревнования фигуристов. Россиянка Туктамышева приезжала туда в качестве комментатора.

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