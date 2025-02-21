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Миллионер тратит 2 млн долларов в год на вечную молодость. Уверяет, что нашел признак, показывающий биологический возраст

Миллионер тратит 2 млн долларов в год на вечную молодость. Уверяет, что нашел признак, показывающий биологический возраст

47-летний миллионер Брайан Джонсон утверждает, что его биологический возраст — всего 18 лет. Он тратит 2 миллиона долларов в год на борьбу со старением и считает, что ключ к долголетию кроется в его ночных эрекциях.

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Комментарии
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Алексей Рэдс
А вот оргазм, наоборот, как раз людей ведëт к биологическому ув.д.нию. ⚠️ Ибо при оргазме выбрасывается б.льшое количество энэргии. 💫 Поэтому для продления молодости людям нужно либо практиковать целибат или хотя бы воздерживаться от оргазма или нечасто его испытывать, либо научиться зацикливать выходящую при оргазме энэргию обратно в себя. ✨
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