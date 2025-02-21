Миллионер тратит 2 млн долларов в год на вечную молодость. Уверяет, что нашел признак, показывающий биологический возраст

Алексей Рэдс

А вот оргазм, наоборот, как раз людей ведëт к биологическому ув.д.нию. ⚠️ Ибо при оргазме выбрасывается б.льшое количество энэргии. 💫 Поэтому для продления молодости людям нужно либо практиковать целибат или хотя бы воздерживаться от оргазма или нечасто его испытывать, либо научиться зацикливать выходящую при оргазме энэргию обратно в себя. ✨