Миллионер тратит 2 млн долларов в год на вечную молодость. Уверяет, что нашел признак, показывающий биологический возраст

47-летний миллионер Брайан Джонсон утверждает, что его биологический возраст — всего 18 лет. Он тратит 2 миллиона долларов в год на борьбу со старением и считает, что ключ к долголетию кроется в его ночных эрекциях.
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