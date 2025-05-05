Сердце Вучича склонно к измене

W

Walery

Не к месту ваша ирония... в свое время и РФ тоже ничего не сделала для спасения Югославии... Разве только бесполезный марш-бросок, который там никакой роли не имел. Однако эльцин очень даже раскрутил тогда это в свою пользу как великого "миротворца".