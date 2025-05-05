Медвежий угол
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Медвежий угол

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Сердце Вучича склонно к измене

Сердце Вучича склонно к измене

Президент Сербии Александр Вучич, который несколько месяцев обещал приехать в Москву 9 мая, за неделю до Парада Победы пожаловался на проблемы с сердцем.

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Комментарии
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W
Walery
Не к месту ваша ирония... в свое время и РФ тоже ничего не сделала для спасения Югославии... Разве только бесполезный марш-бросок, который там никакой роли не имел.  Однако эльцин очень даже раскрутил тогда это в свою пользу как великого  &quot;миротворца&quot;.
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4 час.
Авас Анекак
да хамелион он та ещё жаба,  пресмыкающее
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4 час.
NZ
N Z
Главная задача РФ , это обеспечение безопасности глав государств. Любой ФСОник скажет, что такой гарантии он дать не может. В героев играть? Зачем? А прилетит на Красную, мне людей наших жалко, а не Вучича.
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4 час.
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