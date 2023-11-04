Выходные в Петербурге: где обедать, куда сходить и где остановиться

Петербург город-денди, что хорош при любой погоде и в любой сезон. К тому же он следит за всеми модными трендами, и потому в городе на Неве нет недостатка ни в ярких культурных событиях, ни в гастрономических открытиях в полном смысле этого слова.
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