Фура влетела в легковой автомобиль на трассе "Таврида": два человека погибли, ранен ребёнок

Вчера, 2 сентября, на автодороге «Таврида» в направлении Керчи 47-летний водитель грузовика «Ситрак» не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем «ВАЗ» под управлением 25-летнего водителя, который по неизвестным причинам остановился на дороге.
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