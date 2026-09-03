Фура влетела в легковой автомобиль на трассе "Таврида": два человека погибли, ранен ребёнок

Вчера, 2 сентября, на автодороге «Таврида» в направлении Керчи 47-летний водитель грузовика «Ситрак» не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем «ВАЗ» под управлением 25-летнего водителя, который по неизвестным причинам остановился на дороге.