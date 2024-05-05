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Никола Йокич о борьбе с Таунсом, Гобером и Ридом: «Мне надо клонировать самого себя»

У центрового «Денвера» спросили, как он может оказать наибольшее влияние в соперничестве с тремя «большими» соперника – Карлом-Энтони Таунсом, Руди Гобером и Назом Ридом.

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