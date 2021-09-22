Из-за ДТП на Площади Памяти в центре Тюмени образовалась пробка

Лобовое столкновение произошло сразу за пешеходным переходом на улице Малыгина. Несмотря на то, что автомобили получили несильные повреждения, они препятствуют свободному проезду как на улицу Малыгина, так и на развязку Мельникайте — 30 лет Победы.