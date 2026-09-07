Глава правительства Германии Фридрих Мерц подтвердил намерение продолжать текущий внешнеполитический курс в отношении России, даже несмотря на его низкую поддержку среди избирателей и негативное влияние на электоральные показатели Христианско-демократического союза (ХДС).