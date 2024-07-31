Short WTI Micro WTI Crude Oil Futures NYMEX:MCL1! ElGore18 Possible level to go short off on WTI Crude oil.
Short WTI
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Short WTI Micro WTI Crude Oil Futures NYMEX:MCL1! ElGore18 Possible level to go short off on WTI Crude oil.