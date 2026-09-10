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Пункт-А

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В пятницу Астраханскую область не захватит энергоголод – под отключения попадут лишь один город и два села

В пятницу Астраханскую область не захватит энергоголод – под отключения попадут лишь один город и два села

Но линейка отключений широкая – от 3 до 9,5 часов. Завтра, 11 сентября, плановые отключения электричества коснутся всего 3 муниципалитетов Астраханской области – Астрахани, приволжского райцентра и и ахтубинского села.

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