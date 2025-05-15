Похудевшая Селена Гомес вышла в свет

Селена Гомес продемонстрировала новые формы, выйдя в свет в обтягивающем чёрном платье. 32-летняя певица и актриса появилась в Нью-Йорке на выставке Disney Upfront с коллегами по сериалу "Убийства в одном здании" Мартином Шортом и Стивом Мартином.
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