Похудевшая Селена Гомес вышла в свет

Селена Гомес продемонстрировала новые формы, выйдя в свет в обтягивающем чёрном платье. 32-летняя певица и актриса появилась в Нью-Йорке на выставке Disney Upfront с коллегами по сериалу "Убийства в одном здании" Мартином Шортом и Стивом Мартином.