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Фоден удалили на 23-й минуте дерби с «МЮ». Хавбек «Сити» лягнул Фернандеша в живот, упав на газон после удара по ноге от португальца

« Манчестер Сити » остался в меньшинстве на 23-й минуте дерби с « Манчестер Юнайтед » в 4-м туре АПЛ (0:0, первый тайм).

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