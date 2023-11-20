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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Калешин об РПЛ: «В еврокубках были бы огромные проблемы, от АПЛ отстаем на 14 минут чистого времени – люди заплатили 3000 рублей за VIP-ложу, чтобы посмотреть 45 минут футбола!»

Калешин об РПЛ: «В еврокубках были бы огромные проблемы, от АПЛ отстаем на 14 минут чистого времени – люди заплатили 3000 рублей за VIP-ложу, чтобы посмотреть 45 минут футбола!»

«Это плохо для чемпионата, что уезжают лучшие игроки – Крыховяк, Вандерсон. Чтобы расти – нужно конкурировать и тренерам, и игрокам.

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