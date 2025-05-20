Политолог Шумицкая: в Румынии выбирали между плохим и ужасным кандидатами

В Румынии на выборах президента выбирали между плохим и ужасным кандидатами. Такое мнение высказал научный сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Екатерина Шумицкая в интервью РИА Новости.
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