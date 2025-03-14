Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) По предварительной информации, на территории Туапсинского НПЗ после атаки загорелся один из резервуаров.
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Донецкая группа новостей|Донецк.ДНР (VK) По предварительной информации, на территории Туапсинского НПЗ после атаки загорелся один из резервуаров.
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