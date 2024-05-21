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Промышленный объект поврежден в подконтрольной Киеву части Херсонской области

Промышленный объект поврежден в подконтрольной Киеву части Херсонской области

Промышленный объект поврежден в подконтрольной Киеву части Херсонской области, сообщил 21 мая в своем Telegram-канале глава подчиненной украинским властям областной военной администрации Александр Прокудин.

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