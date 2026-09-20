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Мировое обозрение

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Система электронного голосования Москвы продолжает отражать кибератаки

Система электронного голосования Москвы продолжает отражать кибератаки

Московская система электронного голосования (ДЭГ) продолжает функционировать в штатном режиме, несмотря на непрекращающиеся масштабные кибератаки.

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