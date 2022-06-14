Полицейские задержали в Подмосковье подозреваемого в поджоге автомобиля с символикой «Z»

Сотрудники Управления уголовного розыска и Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из УМВД России по Одинцовскому городскому округу задержали мужчину, подозреваемого в поджоге автомобиля.
Сотрудники Управления уголовного розыска и Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из УМВД России по Одинцовскому городскому округу задержали мужчину, подозреваемого в поджоге автомобиля.
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