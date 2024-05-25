DR: переданные Киеву Данией, ФРГ и Нидерландами танки Leopard не могут стрелять

Украина отказалась от танков Leopard 1, которые ей передали Дания, Германия и Нидерланды, так как часть из них была оснащена пушками, в которых отсутствуют важные части, из-за чего танк не может стрелять.
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