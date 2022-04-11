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Рейтинг ATP. В топ-10 без изменений, Гоффен вернулся в топ-50, Руне дебютировал в топ-80

Чемпион турнира в Хьюстоне Рейлли Опелка вернулся на лучшее в карьере 17-е место. Чемпион турнира в Марракеше Давид Гоффен вернулся в топ-50, финалист Алекс Молчан там дебютировал.

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