Рейтинг ATP. В топ-10 без изменений, Гоффен вернулся в топ-50, Руне дебютировал в топ-80

Чемпион турнира в Хьюстоне Рейлли Опелка вернулся на лучшее в карьере 17-е место. Чемпион турнира в Марракеше Давид Гоффен вернулся в топ-50, финалист Алекс Молчан там дебютировал.
Популярные статьи
- Россия не будет требовать компенсацию за отмену финала Кубка мира по лыжным гонкам в Тюмени
- Болельщик «Оклахомы» выиграл 20 тысяч долларов, забросив с центра площадки
- Роднина о возможной смене гражданства российскими фигуристами: «Когда речь идет о безопасности и интересах страны и всего народа, смена сборной – дело не самое правильное»
Свежие комментарии