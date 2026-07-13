Лавров не стал молчать. Второй фронт Украины против России расширяется

Лавров подтвердил, что Украина открыла против России второй фронт в Африке. В ходе турне главы МИД по Эфиопии, Нигеру, Мозамбику и Бурунди, посвящённого подготовке третьего саммита Россия – Африка, украинская тема звучала часто.
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