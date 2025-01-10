Мнение врача: есть ли шансы у впавшего в кому Кеосаяна на выздоровление

Режиссер находится в реанимации в критическом состоянии. Тигран Кеосаян Pavel Kashaev/Global Look PressКандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал о том, есть ли у Тиграна Кеосаяна шансы на восстановление после клинической смерти и комы.
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