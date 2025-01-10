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  • Фаина Юсупова
    Господи,спаси пожалуйста этого доброго хорошее человека,помоги ему вернуться домой, не забирай его,его ждёт семья и в...Мнение врача: ест...
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Мнение врача: есть ли шансы у впавшего в кому Кеосаяна на выздоровление

Мнение врача: есть ли шансы у впавшего в кому Кеосаяна на выздоровление

Режиссер находится в реанимации в критическом состоянии. Тигран Кеосаян Pavel Kashaev/Global Look PressКандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал о том, есть ли у Тиграна Кеосаяна шансы на восстановление после клинической смерти и комы.

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Комментарии
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НЛ
Нина Лубенкова
Может пересадка сердца????
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20 час.
ФЮ
Фаина Юсупова
Господи,спаси пожалуйста этого доброго хорошее человека,помоги ему вернуться домой, не забирай его,его ждёт семья и весь наш народ.
Ответить
15 час.

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