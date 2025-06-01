Глава МО Британии Хили: Британия пошлет сигнал Москве о готовности сражаться

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что увеличение инвестиций в оборонное производство на 1,5 млрд фунтов стерлингов (примерно $2 млрд) станет сигналом для Москвы о "готовности сражаться, если потребуется".
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