Дольщики недостроенного дома №11 в Бердске получат компенсации

В Новосибирской области более 40 дольщиков долгостроя в Бердске получат компенсации.Дольщики недостроенного дома №11 жилого комплекса "Сибиряк" в Бердске получат компенсации благодаря применению механизма ППК "Фонд развития территорий".
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