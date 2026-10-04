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Ивановские новости

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Санавиация Ивановской области спасла более 30 пациентов в критическом состоянии

Санавиация Ивановской области спасла более 30 пациентов в критическом состоянии

Санитарная авиация доставила в больницы более 30 пациентов в критическом состоянии, среди них люди с инсультами, инфарктами и тяжёлыми травмами.

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