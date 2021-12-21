Кто стал победителем 22 сезона «Битва экстрасенсов»

Завершился 22 сезон культового мистического шоу на канале ТНТ «Битва экстрасенсов». Выиграл финальное голосование и стал обладателем «синей руки» Максим Левин – ярчайшая личность, чья биография и путь колдуна интересны многочисленным поклонникам.